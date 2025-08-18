El marplatense Francisco Comesaña no pudo repetir lo bueno que había hecho en Cincinnati donde tuvo un gran torneo y esta vez, cayó en la primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem; última parada en la preparación para el US Open.

La salvedad para este lunes, es que el tenista de nuestra ciudad estaba estrenando su nuevo ranking luego de los puntos acumulados en el Master 1.000 y que lo llevaron a subir 17 puestos en el escalafón para llegar al puesto 54, su mejor ubicación histórica.

A pesar de ello, tenía un partido difícil por delante porque se enfrentó en la primera ronda del torneo con el italiano Mattia Bellucci que tiene su misma edad (24 años) pero con quien nunca se había enfrentado en el plano profesional.

Luego de un primer set muy cambiante donde ninguno de los dos estaba firme con su servicio, hubo cinco quiebres (2 de Come y 3 del italiano) que lo hizo mejor en momentos claves para quedarse con la manga por 6-4. En la segunda parte del juego, la historia fue distinto, porque el europeo siguió con su efectividad y aprovechó dos breaks para sacar la ventaja suficiente que le permitió terminar el partido por 6-3; luego de 1 hora y 20 minutos de juego.

Ahora, el horizonte para el marplatense estará puesto en el US Open, otro de los Grand Slam de la temporada, el último cronológicamente con la intención de mostrar nuevamente su mejor versión en torneos importantes, algo que generalmente termina sucediendo.

