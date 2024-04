No es un domingo más para Francisco Comesaña. Luego de quedarse con el Challenger de Oeiras, en Portugal; el marplatense sabe que desde mañana estará en el puesto 96 del ranking ATP. Por primera vez estará en el selecto grupo del Top 100 mundial.

Luego de quedarse con una intensa final ante el francés Ugo Humbert, habló en conferencia de prensa y señaló que “estoy muy feliz; disfruté toda la semana de cada partido. Fue muy larga, muchas batallas, levanté muchos partidos y estoy contento de luchar hasta el final”.

En la segunda ronda tuvo un triunfo clave, dando vuelta el partido ante Elias Ymer después de haber sufrido 3 match point en contra. Ahí estuvo uno de los secretos de su creciente nivel: “me da mucha confianza ganar partidos después de tener match points en contra. Después gané estando todo el partido abajo con Jaime. No me voy a olvidar de cada partido que me dio un empujoncito para ir por uno más. Quería ganar aunque estuviera abajo”.

Ahora, como Top 100 sabe que es un pasito más dentro de una carrera que todavía está creciendo y no tiene techo. Al respecto, el tenista de nuestra ciudad indicó que “es un pequeño logro gracias al esfuerzo, al trabajo y a no rendirme. Es un sueño que tengo desde que soy chiquito y me gustaría seguir cumpliendo más sueños en este deporte que tanto amo”.

Generalmente está acompañado por sus entrenadores, pero esta semana tuvo que viajar sólo y eso también le permitió tener un click en su cabeza: “Este año jugué más torneos ATP. Si bien no sentía que estaba jugando mi mejor tenis ni me sentía competitivo mentalmente; esta semana comencé sólo y me ayudó a confiar más en mí, no depender de alguien más. Pude estar dentro de la cancha empujándome y eso me dio confianza”.

Para la final estuvo Sebastián Gutiérrez que definió como una pieza clave en este gran momento que atraviesa el tenista de nuestra ciudad y que lo lleva a ser uno de los ocho argentinos entre los 100 mejores del mundo. “Sebastián Gutiérrez es una persona especial en mi vida. Apareció en un momento donde estaba rendido con este deporte y me abrió la puerta de la academia. Conozco mucho el trabajo que hizo con Sebastián Baéz, lo aprecio mucho, es una gran persona y todos los días aprendo de él sobre el respeto, la pasión por el trabajo, la humildad y para mí es un placer compartir este logro con él al lado mío”.

Sebastián González junto a Comesaña.

Por el nivel del torneo que afrontó, sabe que de los cinco torneos que ganó en su carrera, ha sido el más importante. “Es la semana más importante de mi carrera, no me la olvidaré nunca porque llego a Top 100 ganando un torneo. Me encantaría estar en el Circuito ATP un largo rato, pero si hay que seguir jugando Challenger un tiempo, lo haré para estar mejor preparado", remarcó.

Ahora tiene que disputar la qualy del Master 1.000 de Madrid y en las semifinales tuvo que recibir atención por un problema en la cadera. Al respecto, finalizó que “no me siento al 100%, hice trabajos de recuperación, pude competir con algunas molestias, pero no me impidió jugar”.