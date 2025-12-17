Luego de montar una exhibición de primer nivel mundial con Luli Darderi en el Naútico de Mar del Plata, el Tiburón Comesaña sigue con su pretemporada en Capital Federal. Allí jugó la primera ronda del Road to Australia que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Francisco perdió en tie break, tras un partidazo, ante Ramón Burruchaga. El resultado final fue de 3-4 (4), 4-3 (4) y 10-6 en más de dos horas de partido.

El marplatense tendrá revancha en Buenos Aires, cuando enfrente al paraguayo Daniel Vallejo. El partido será determinante porque Francisco Comesaña deberá salir vencedor de la contienda para continuar en el torneo.

