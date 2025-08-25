Francisco Comesaña escribió una de las páginas más importantes de su incipiente carrera en el tenis profesional. El marplatense debutó en el US Open con un triunfo resonante: derrotó al estadounidense Alex Michelsen, número 32 del mundo y favorito 28 en la previa, en cuatro sets con parciales de 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

El encuentro comenzó adverso para el argentino, que se vio superado en el primer parcial por la potencia de Michelsen y la presión del público local en Nueva York. Sin embargo, Comesaña mostró carácter y resiliencia para revertir la historia. Ajustó su servicio, fue más agresivo en la devolución y logró incomodar al joven norteamericano, que terminó desbordado ante la solidez del marplatense.

La victoria tiene un valor especial no solo por tratarse de su primer festejo en el cuadro principal del US Open, sino también por haberlo conseguido ante un rival ubicado cerca del Top 30 del ranking ATP. Además, Comesaña desarmó todos los pronósticos previos, que señalaban a Michelsen como claro favorito en la previa del partido.

Con 9 aces a lo largo del partido y 33 winners (los mismos que tuvo su rival), aprovechó mejor el momento para sus cinco breaks a lo largo del duelo ya que sólo tuvo uno más que el dueño de casa. Fueron dos horas y 37 minutos de juego, dentro del promedio de los enfrentamientos que está teniendo el torneo.

Con este resultado, el argentino avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam del año, donde se medirá con el británico Cameron Norrie, otro desafío exigente en su camino. En caso de superar a quien actualmente es 35 del mundo; podría cruzarse en la siguiente instancia con Novak Djokovic.

El marplatense, que viene en ascenso en el circuito, continúa demostrando que tiene herramientas para competir en el más alto nivel y sueña con seguir extendiendo su estadía en Nueva York.