Francisco Comesaña dio otra prueba para ratificar su impresionante progreso durante el 2025 y la aprobó. Venció con solvencia por 6-4 y 6-2 al francés proveniente de la qualy, Ugo Blanchet, y avanzó a la segunda ronda.

Ahora, en el Masters 1000 de Shangai, tendrá un duro rival enfrente: el italiano Lorenzo Musetti. El número 10 del mundo, de 23 años, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y es una de las raquetas con mayor futuro en la ATP. Además, jugó este año la final de Montecarlo versus Carlos Alcaraz.

El marplatense intentará estirar su racha positiva durante este año en torneos masters. Registra una marca de 8 victorias contra cinco derrotas en certámenes de tal calibre y el Tiburón va por más en China.

