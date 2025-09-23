Comenzó esta tarde en Mar del Plata la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, que se extenderá hasta el próximo domingo 28 en tres sedes: Museo MAR (López de Gómara y la costa), Sala Nachman (Boulevard Patricio Peralta Ramos 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), en todas con entrada gratuita.

El arranque fue a las 18:00 con la proyección de la comedia norteamericana Micro budget de Morgan Evans, con Patrick Noth, Emilea Wilson y Brandon Micheal Hall, más las participaciones de Bobby Moynihan, Chris Parnell, Maria Bamford, Mike Mitchell, Neil Casey, entre otros.

Luego de esta primera presentación, seguirán otros seis días de cine, con más de 20 funciones, un total de 94 producciones, secciones paralelas y una Competencia Internacional de Cortos.

CONOCÉ LA GRILLA COMPLETA

MIÉRCOLES 24

14:30 – DEMOGRACIA | Sala Nachman

-The terrorist de Meena Rathor

-City of pigs de Juan Ángel Hernández

-Thatch to the future de Nicolas Neuhold

-Jour de permis de Laura Ghazal

-Adieu bureau de Mehdi Pierret

-Ladrón de autobuses de Orlando Herrera



16:00 | Sala Nachman

-¿Tienes un minuto? de Yago Casariego (corto)

-Operation cold de Danil Ivanov (largo)



18:00 | Museo MAR

-Mi hijo el dotor de Victoria Iacovella y Gusty G. Gutiérrez (corto)

-Había una vez, hace 40 años de Flavia Mertehikian (largo)



19:30 – LOCURA NORTEAMERICANA | Museo MAR

-We are Kings de Frank Sun

-Sandra de Hannah Levy y Jane Chuck

-Birdhouse de Jerry Pyle

-Whitch de Hoku Uchiyama

-Randy as himself de Margaret Miller

-Freak job de Langan Kingsley

-Bark de Searit Kahsay Huluf



JUEVES 25

14:30 – Sala Nachman

-Coop de Mujtaba Alhejji (corto)

-Micro Budget de Morgan Evans (largo)



16:20 – CARCAJADAS ANIMADAS DE AYER Y HOY -ADULTOS- | Sala Nachman

-Ostrich de Marie Kenov

-Mine! de Lou Morton

-Aerialist de Anna Kuzina

-Au calme des cigales de Sarah Deredec, Camille Collins, Clémence Ansquer, Juliette Le Hir, Chun-i Cheng, Ambre Muamba y Salomé Leroy

-Baggage de Lucy Davidson

-Mambo No. 2 de Anne Feldmeier

-Mother Ltd. de Vendula Veliskova

-Lola, Lolita, Lolaza de Mabel Lozano



18:00 | Museo MAR

-La banda de Delia Márquez Sánchez y Leonor Jiménez (corto)

-De todos lados un poco de Alex O’Dogherty (largo)



20:00 – HAGAMOS EL HUMOR | Museo MAR

-Pelea de novios en la Edad Media de Orlando Herrera

-I hate New York de Jasmin Baumgartner

-Stranded de Reilly Archer-Whelan y Michael Whyntie

-Learning English de Jean Liu

-Bi-Nocular Panic de Anouk Witkowska Hiffler

-Viola de Marco Lorenzo Masante

-Saturn in Venus de Alla Eliseeva



VIERNES 26

14:30 | Sala Nachman

-Petanque de Francesco Tinarelli (corto)

-Time travel is dangerous! de Chris Reading (largo)



16:40 – WTF | Sala Nachman

-Limoges de Ferdinand Niquet-Rioux y Manuel Severi

-The sentry de Jake Wachtel

-Maman de Christophe Switzer

-Traitor de Michael Lavoie

-Lethal Ethel de Elayna Einish

-Mamá… Reprobé la prepa de Orlando Herrera

-Aïe, aïe, aïe… Problème, problème de Stéphane Petry



18:00 – ¡QUÉ VIVA ESPAÑA! | Museo MAR

-La mort de Jesús Martínez Nota

-¿Cómo que abuela? de Xavi Vitoria

-Mil posibilidades de Marcos Alcaráz

-Al fresco de Ignacio Rodó

-El desayuno de los funcionarios de Javier Gómez Bello

-Sexo a los 70 de Vanesa Romero



20:00 – COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOS I | Museo MAR

-The ugly chickens de Mark Raso

-Irrelevante de Joel Munu

-Hello summer de Martin Smatana y Veronika Zacharová

-Elvira de Sarah Segal-Lazar

-My wonderful life de Calleen Koh

-Check please de Shane Chung

-El desliz de Aurélien Laplace



21:30 – “NOCHE ALUCINANTE” CON PABLO CONDE | El Galpón de las Artes

Bad Black de Nabwana Isaac Godfrey Geoffre



SÁBADO 27

16:00 – COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOS II | Museo MAR

-Sam & Lola de Mahaut Adam

-Funny guy de Julia Zadarko

-Extras de Marc-Antoine Lemire

-P is for penis de Joe McGowan

-Night session de Ballard C. Boyd

-Ghosting de Yago Casariego

-Sacramento de Thomas Voloder Antenucci

-Long faces de Nicolas Galoux



17:50 | Museo MAR

-Le dodo lé la de Lorris Coulon (corto)

-Plesiosaurios vivos de Magrio González e Iris Serrano (largo)



20:00 – COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOS III | Museo MAR

-Mort d’un acteur de Ambroise Rateau

-The girl and the axe de Varvara Arenskaia

-Lumen de Stéphanie Bélanger

-Fire at will de Morgan Gruer

-Retirement plan de John Kelly

-Loyal de Sara Chia-Jewell

-Depredador de Javier Fesser

-Los Pantonne de Florencia Momo



21:30 – “NOCHE ALUCINANTE” CON PABLO CONDE | El Galpón de las Artes

-Psycho Goreman de Steven Kostanski



DOMINGO 28

16:00 – CARCAJADAS ANIMADAS DE AYER Y HOY -ATP- | Museo MAR

-Stupid dog de Daria Ishcheykina

-La pandilla del Capitán Mondongo de Emilio Gallego y Jesús Gallego

-Lights de Aitana Cantero Velasco y María Isabel Sáiz Romero

-Once upon a time there was a mountain de Natalia Abramova

-Litera de Vasilisa Tikunova

-Hell troops de Emilio Gallego y Jesús Gallego



17:10 – REID MORTALES | Museo MAR

-En la cama de Pablo Noriega

-El gran atleta de Melina Aylén Andrada Bustos, Emilio Zapata Vellio y Nicole Camila Zelaya Aragón

-Qué hace tu perro cuando está solo de Julián Marcipar

-Guiso de Albertina Verdinelli

-Contacto estrecho de Coco Murphy

-Una emergencia de José Grané.

-Villa Dodo de Néstor Frenkel

-El proyecto L.O.L.A. de Gonzalo Zilberman

-Quiricocho de Joaquín Duschatzky

-Las Panteritas de Alejandro Gallo Bermúdez



19:00 | Ceremonia de clausura

