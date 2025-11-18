El pasado domingo se inauguró en Mar del Plata la 55ª edición del Campeonato Argentino de Bowling Duckpin, con la presencia de autoridades, delegaciones de todo el país y una gran convocatoria de vecinos y turistas. La competencia, organizada por la Asociación Civil Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin, se extenderá hasta este domingo 23 con entrada libre y gratuita, y se desarrollará en cinco sedes oficiales de la ciudad.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la plazoleta Los Molinos de América, ubicada en el Paseo Dávila de Punta Iglesia, y contó con el acompañamiento de la Guardia Nacional del Mar y representantes del ámbito turístico local. Las delegaciones ingresaron escoltadas por el cuerpo oficial de protocolo, que desde 1969 representa la identidad cultural marplatense, brindando una cálida bienvenida con su tradicional despliegue coreográfico.

Durante el acto, Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que Mar del Plata sea sede del torneo en la antesala de la temporada estival. “Invitamos a disfrutar de la ciudad, su gastronomía y su agenda cultural”, expresó.

El campeonato reúne a más de 200 jugadores de distintas provincias, quienes competirán en las categorías A y B (damas), y A, B e integración del C (caballeros). “Mar del Plata nos recibe con los brazos abiertos y eso nos llena de orgullo. Esta ciudad siempre acompaña al Duckpin y hace posible que el campeonato sea una verdadera fiesta deportiva”, afirmó Mauro Calandra, presidente de la Asociación organizadora. También subrayó el protagonismo de los jugadores: “Cada uno aporta su compromiso, su pasión y su historia en este deporte. Este torneo existe y crece gracias a ellos”.

Los partidos se disputarán en las siguientes sedes oficiales: CA Jara, Bowling Chuzas, CA Libertad, CA Urquiza y E’STAR Peralta Ramos. El evento es abierto al público, permitiendo que residentes y turistas puedan acercarse a conocer esta disciplina.

