El Gobierno de Colombia anunció un aumento histórico del salario mínimo del 23,7% para el año 2026, una decisión que fue tomada por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre las centrales obreras y el sector empresarial. Con esta suba, el ingreso mínimo mensual ascenderá a dos millones de pesos colombianos, con el auxilio de transporte incluido.

El anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro durante una alocución televisada, acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Allí, el mandatario sostuvo que la medida responde a “estándares internacionales” y busca garantizar un salario que permita a las familias “vivir con dignidad y no solo sobrevivir”.

Según explicó el jefe de Estado, los sindicatos reclamaban un incremento del 16%, mientras que el sector empresarial proponía una suba del 7,21%. Al no alcanzarse un consenso, el Ejecutivo resolvió avanzar de manera unilateral para definir el nuevo piso salarial.

A través de sus redes sociales, Petro defendió la decisión y aseguró que durante su gestión quedó demostrado que los aumentos del salario mínimo no generan inflación ni destruyen empleo. “Las estadísticas muestran lo contrario: cuando sube el salario mínimo, baja el desempleo”, afirmó.

La medida generó reacciones contrapuestas. Mientras sectores empresariales advirtieron sobre el riesgo de un impacto negativo en el empleo, organizaciones sindicales celebraron el anuncio como una conquista histórica. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su titular Fabio Arias sostuvo que el incremento representa “una reivindicación de luchas históricas de la clase trabajadora”.

Fuente: Noticias Argentinas