Colombia celebrará este domingo 31 las elecciones presidenciales para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el período 2026-2030, en una contienda que tiene como principales protagonistas al senador de izquierda Iván Cepeda y a los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con las encuestas publicadas en los últimos días, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con registros que oscilan entre el 33% y el 44%, mientras que De la Espriella aparece en segundo lugar con porcentajes cercanos al 30%. Más atrás se ubica Valencia, representante del Centro Democrático, con cifras que rondan entre el 12% y el 22%, según el relevamiento consultado.

También participan de la elección Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, entre otros candidatos que intentarán disputar espacios en una elección marcada por la polarización entre sectores de izquierda y derecha.

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En caso de que ninguno de los postulantes alcance el 50% más uno de los votos válidos, la legislación colombiana establece la realización de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. Según el calendario previsto, ese eventual balotaje se desarrollaría el 21 de junio.

Iván Cepeda, de 63 años, es senador y una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana. Hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994, construyó gran parte de su trayectoria política en la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz con las FARC. Su candidatura representa la continuidad política del proyecto impulsado por Gustavo Petro.

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Por su parte, Paloma Valencia, de 48 años, es senadora y una de las principales referentes del uribismo. Nieta del ex presidente Guillermo León Valencia, se convirtió en una de las voces más críticas de los acuerdos de paz firmados en 2016 y propone un endurecimiento de las políticas de seguridad, inspirado en parte en los programas implementados durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

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Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años conocido como “El Tigre”, irrumpió en la política nacional con un discurso de mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Entre sus propuestas figura la construcción de megaprisiones siguiendo modelos aplicados en El Salvador por Nayib Bukele, dirigente al que ha manifestado admirar públicamente.

La campaña electoral estuvo atravesada por fuertes cruces entre los principales candidatos y por el debate sobre la continuidad o el cambio respecto del modelo impulsado por Petro. En las últimas horas, el mandatario volvió a intervenir en la discusión pública con declaraciones críticas hacia sectores de la oposición, en medio de las restricciones que impone la legislación electoral colombiana durante la etapa previa a la votación.

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Los analistas coinciden en que la elección permanece abierta y que, aunque Cepeda lidera los sondeos para la primera vuelta, los escenarios de una eventual segunda ronda muestran diferencias estrechas y resultados variables según cada encuesta.

Con información de Noticias Argentinas