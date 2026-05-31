Colombia celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una votación que definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro o, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría necesaria, quiénes competirán en un balotaje previsto para el 21 de junio. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en todo el país.

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La contienda se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política y con al menos cuatro candidatos que concentran la mayor atención. El oficialista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y considerado el heredero político del proyecto impulsado por Petro, llega como uno de los principales favoritos según las encuestas previas.

Entre sus principales rivales aparece Abelardo de la Espriella, abogado y candidato independiente respaldado por sectores de derecha y movimientos conservadores, con una campaña centrada en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la reducción del tamaño del Estado.

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También compite Paloma Valencia, referente del partido Centro Democrático y una de las figuras más representativas del uribismo. Su candidatura recibió además el respaldo de distintos sectores de la oposición al gobierno actual.

Otro de los nombres destacados es Sergio Fajardo, quien representa a la coalición "La Esperanza para Colombia" y busca posicionarse como una alternativa de centro, con propuestas enfocadas en educación, transparencia institucional y estabilidad económica.

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La campaña estuvo marcada por debates sobre seguridad, inflación, empleo, reformas sociales y el futuro del sistema de salud. También influyeron las discusiones en torno al legado de Petro y la posibilidad de que Colombia continúe con las políticas impulsadas por el actual gobierno o avance hacia un cambio de orientación política.

Las autoridades electorales prevén que las primeras tendencias comiencen a conocerse pocas horas después del cierre de las urnas. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados volverán a enfrentarse en una segunda vuelta que definirá al próximo presidente colombiano para el período 2026-2030.

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