Colombia volvió a destacarse en la escena internacional del café luego de que dos de sus cafeterías, Tropicalia Coffee en Bogotá y Caferatto en Manizales, fueran incluidas en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, una selección que reúne a los locales más sobresalientes del planeta por la calidad de su producto, la experiencia que ofrecen y su propuesta innovadora.

Uno de los establecimientos (Tropicalia Coffee) logró ubicarse dentro del top 10 mundial, un reconocimiento que no solo celebra su trabajo particular, sino que también refuerza la reputación del país como referente global en materia cafetera.

El listado evalúa distintos aspectos, como la excelencia en la preparación, el servicio, el ambiente y la identidad del proyecto. La presencia de estos espacios colombianos en la nómina confirma el alto nivel que alcanzó la industria local, que combina tradición, conocimiento del grano y nuevas tendencias en torno al consumo de café.

Este logro vuelve a posicionar a Colombia en el mapa internacional no solo como productor de café de calidad, sino también como creador de experiencias gastronómicas de primer nivel.

