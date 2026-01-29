La preventa de entradas para el espectáculo Soda Stereo Ecos destinada a los clientes de una tarjeta de crédito “colapsó” y los tickets desaparecieron en apenas 25 minutos, mientras que la venta general avanza a un ritmo acelerado y en las próximas horas podría colgarse el letrero de “localidades agotadas”, según informó el representante de la productora de Destino Arena, Fernando García Castellanos.

Ads

Soda Stereo Ecos, el espectáculo que reencontrará a Charly Alberti y Zeta Bosio con su público, junto a una aparición tecnológica de Gustavo Cerati, se presentará el próximo 3 de abril en el Polideportivo Islas Malvinas. “Con la venta general abierta a todos los medios de pago ya llevamos el 75% de las localidades vendidas en apenas tres horas”, comentó el empresario en diálogo con El Marplatense en Verano por Radio Mitre Mar del Plata.

Sobre la experiencia que se viviría, García Castellanos confió que los músicos “están muy emocionados” y que haya “un déjà vu inevitable: volver a Mar del Plata con un show de Soda Stereo que incluye a Gustavo Cerati de una manera tecnológica y distinta es algo muy fuerte para ellos. No es Cerati en una pantalla: es una experiencia completamente nueva con tecnología de última generación”.

Ads

Puede interesarte

Acerca del show, el productor no pudo adelantar demasiado, pero aseguró que se trata de “una propuesta innovadora”. De todos modos, señaló que vio las pruebas las pruebas y lo calificó como “impactante; es más que un recital: es una experiencia histórica. No sabemos cuántas veces se va a poder repetir algo así dentro de una gira internacional”.

“Es un hito. Soda Stereo forma parte de la historia cultural de Mar del Plata. Una de sus actuaciones más importantes fue en el Súper Domo en 1988, que resultó histórica. A partir de ahí la banda tuvo un crecimiento enorme. Que hoy vuelvan a la ciudad dentro de una gira internacional tiene un valor simbólico y cultural muy fuerte”, agregó García Castellanos.

Ads

Traer esta propuesta a la ciudad “fue muy difícil” según el empresario y resaltó que “insertar la fecha del 3 de abril dentro de una gira sudamericana no es sencillo. La gira comienza el 25 de marzo y Mar del Plata será la segunda presentación de todo el tour, lo que resalta aún más la importancia del evento. Competimos con muchas plazas del país y de Sudamérica”.

Puede interesarte

Además, para el productor esta fecha “revaloriza al Polideportivo, un estadio que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos”. Y señaló que además “es clave” porque “Semana Santa es el fin de semana largo más importante fuera de la temporada de verano y este show va a generar turismo, movimiento económico y trabajo indirecto para comercios y servicios”.