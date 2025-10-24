Un noveno puesto le correspondió a Franco Colapinto en el primer entrenamiento del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. El argentino terminó medio segundo delante de su compañero de Alpine, el piloto estonio de pruebas Paul Aron, que se ubicó 15º en una sesión que no tuvo mayores incidencias que la presencia masiva de novatos: nueve de los veinte corredores fueron de esa condición. Aron probó en lugar de Pierre Gasly, el otro titular de la escudería francesa.

El pilarense tuvo un desempeño correcto, sin mayores problemas. Apenas una leve salida de pista, sin daños para el auto, se salió de la normalidad. Concluyó a 951/1000 de la punta, mientras que Aron lo hizo a 1s482/1000. Más tarde, a las 19:00 hora argentina, participará en la segunda tanda de ensayos, ya con Gasly en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez.

En los primeros lugares de esta tanda inaugural quedaron el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari; el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber. De los tres favoritos para la lograr la corona de pilotos no girarán dos: Lando Norris cedió su McLaren al mexicano Pato O’Ward, que quedó 13º, y el neerlandés Max Verstappen dejó su Red Bull en manos del sueco Arvin Lindblad, que figuró 6º. El australiano Oscar Piastri sí circuló y situó 4º a su McLaren.

Este sábado se efectuará a las 14:30 de Argentina el tercer entrenamiento, y a las 18, la prueba de clasificación. La carrera tendrá lugar este domingo a las 17:00.

