En su regreso tras el receso estival, la Fórmula 1 volvió a rugir sobre el trazado de Zandvoort con una contundente sesión de entrenamientos libres. Lando Norris fue el más rápido, deteniendo el cronómetro en 1:10.278, y superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por casi tres décimas (-0,292 s).

Aston Martin se posicionó como rival cercano: Lance Stroll fue tercero, a 0,501 s del líder, seguido por Fernando Alonso, cuarto a solo 0,563 segundos.

Max Verstappen, pese a contar con el respaldo de la hinchada local, no logró un buen desempeño: culminó en sexta posición, casi un segundo detrás de Norris. A esto se sumó un incidente tras el final de la sesión: tras una salida de pista en la primera curva al realizar una arrancada de práctica, quedó atascado en la grava.

Ferrari también tuvo un inicio apagado: Charles Leclerc finalizó en el puesto 14 y Lewis Hamilton en el 15, ambos a más de 1,5 segundos del mejor registro.

Un momento clave de la sesión fue el incidente de Kimi Antonelli, quien se quedó clavado en la grava en la curva 9 apenas después de 10 minutos de iniciada la práctica, provocando una bandera roja que obligó a interrumpir el entrenamiento.

Para Franco Colapinto no fue un inicio sencillo. Si bien el auto se sostuvo en rendimiento y pudieron probar algunas cuestiones con Alpine, su tiempo fue el 18° de la práctica teniendo en cuenta que no pudo participar Antonelli que quedó último. Tendrá mucho para mejorar de aquí en mas para un fin de semana donde sigue presente la amenaza de lluvia.

Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lando Norris McLaren 1:10.278 2 Oscar Piastri McLaren +0.292 s 3 Lance Stroll Aston Martin +0.501 s 4 Fernando Alonso Aston Martin +0.563 s 5 Alex Albon Williams +0.893 s 6 Max Verstappen Red Bull +0.940 s 7 George Russell Mercedes +1.108 s 8 Carlos Sainz Williams +1.180 s 9 Gabriel Bortoleto Sauber +1.231 s 10 Pierre Gasly Alpine +1.335 s 18 Franco Colapinto Williams +1.998 s