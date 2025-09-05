Colapinto ocupó el puesto 20 en su primer contacto con la pista de Monza
En la segunda práctica libre, el argentino fue último teniendo en cuenta que en Monza las diferencias fueron mínimas. Lando Norris fue el más rápido.
La Fórmula 1 tuvo este viernes la segunda práctica libre en el Gran Premio de Italia, y Franco Colapinto no pudo escapar del fondo del clasificador. El argentino completó la sesión con un andar consistente que lo mantuvo en competencia, pero al final fue el más lento de la sesión.
El mejor tiempo quedó en manos de Lando Norris, que con el McLaren cerró la tanda con 1:19.878, apenas 83 milésimas más rápido que Charles Leclerc y 96 que Carlos Sainz, en un final muy apretado. Oscar Piastri y Lewis Hamilton completaron el top cinco, mientras que Max Verstappen, con algunas quejas sobre la estabilidad de su Red Bull, finalizó sexto.
En cuanto a Colapinto, se ubicó 20 a 1.686 segundos del líder, logrando girar con regularidad pero sin lograr un tiempo demasiado rápido. Su rendimiento le permitió cerrar la sesión con buenas sensaciones y confianza de cara a la clasificación del sábado teniendo en cuenta que era su primer contacto con la pista luego de que Paul Aron corriera la primera tanda.
La tanda también dejó incidentes como la salida de pista de Kimi Antonelli, que obligó a una bandera roja, y algunos problemas menores en McLaren con los espejos retrovisores de Piastri y Norris.
Top 10 – FP2 Gran Premio de Italia 2025 (Monza)
Pos.
Piloto
Equipo
Tiempo
Diferencia
1
Lando Norris
McLaren
1:19.878
—
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:19.961
+0.083
3
Carlos Sainz
Williams
1:19.974
+0.096
4
Oscar Piastri
McLaren
1:20.059
+0.181
5
Lewis Hamilton
Ferrari
1:20.070
+0.192
6
Max Verstappen
Red Bull
1:20.077
+0.199
7
Alex Albon
Williams
1:20.165
+0.287
8
Nico Hülkenberg
Sauber
1:20.220
+0.342
9
Yuki Tsunoda
Red Bull
1:20.251
+0.373
10
George Russell
Mercedes
1:20.309
+0.431
