La Fórmula 1 tuvo este viernes la segunda práctica libre en el Gran Premio de Italia, y Franco Colapinto no pudo escapar del fondo del clasificador. El argentino completó la sesión con un andar consistente que lo mantuvo en competencia, pero al final fue el más lento de la sesión.

El mejor tiempo quedó en manos de Lando Norris, que con el McLaren cerró la tanda con 1:19.878, apenas 83 milésimas más rápido que Charles Leclerc y 96 que Carlos Sainz, en un final muy apretado. Oscar Piastri y Lewis Hamilton completaron el top cinco, mientras que Max Verstappen, con algunas quejas sobre la estabilidad de su Red Bull, finalizó sexto.

En cuanto a Colapinto, se ubicó 20 a 1.686 segundos del líder, logrando girar con regularidad pero sin lograr un tiempo demasiado rápido. Su rendimiento le permitió cerrar la sesión con buenas sensaciones y confianza de cara a la clasificación del sábado teniendo en cuenta que era su primer contacto con la pista luego de que Paul Aron corriera la primera tanda.

La tanda también dejó incidentes como la salida de pista de Kimi Antonelli, que obligó a una bandera roja, y algunos problemas menores en McLaren con los espejos retrovisores de Piastri y Norris.

Top 10 – FP2 Gran Premio de Italia 2025 (Monza)

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia 1 Lando Norris McLaren 1:19.878 — 2 Charles Leclerc Ferrari 1:19.961 +0.083 3 Carlos Sainz Williams 1:19.974 +0.096 4 Oscar Piastri McLaren 1:20.059 +0.181 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.070 +0.192 6 Max Verstappen Red Bull 1:20.077 +0.199 7 Alex Albon Williams 1:20.165 +0.287 8 Nico Hülkenberg Sauber 1:20.220 +0.342 9 Yuki Tsunoda Red Bull 1:20.251 +0.373 10 George Russell Mercedes 1:20.309 +0.431




