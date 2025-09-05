Franco Comesaña

Colapinto ocupó el puesto 20 en su primer contacto con la pista de Monza
En la segunda práctica libre, el argentino fue último teniendo en cuenta que en Monza las diferencias fueron mínimas. Lando Norris fue el más rápido.
En la segunda práctica libre, el argentino fue último teniendo en cuenta que en Monza las diferencias fueron mínimas. Lando Norris fue el más rápido.
La tenista de 16 años agradeció el reconocimiento del Ente Municipal de Deportes (EMDER) desde Sharm El Sheikh, ciudad de Egipto en la que disputará torneos W15 durante un mes.