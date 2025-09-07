La Fórmula 1 cumplió con su última fecha en suelo europeo. Fue en el veloz trazado de Monza donde Max Verstappen mostró una vez más que cuando tiene un auto competitivo en un circuito de estas características, es imbatible.

Para Alpine no ha sido un buen fin de semana donde una vez más los dos pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, estuvieron desde el inicio lejos de pelear puestos puntuables, pero fueron juntos en el circuito durante gran parte de la competencia. A veces primero el argentino y otras, el francés. Finalmente, con neumáticos blandos, Gasly terminó un puesto por encima del pilarense: 16 y 17 de la grilla.

La competencia no tuvo muchos matices ya que la carrera fue limpia, no hubo incidentes y tampoco Auto de Seguridad que habitualmente empareja las enormes diferencias que fue construyendo Max Verstappen como el piloto más veloz del fin de semana. Terminó logrando la victorias por más de 19 segundos respecto de los pilotos de McLaren que completaron el podio: segundo Lando Norris y tercero Oscar Piastri con un cuestionado ingreso a boxes en el final de la carrera que le permitió ganar el segundo lugar al británico.

En su casa los Ferrari no pudieron subirse al podio para que la fiesta sea completa. Charles Leclerc terminó en el cuarto lugar mientras que Lewis Hamilton hizo una carrera pareja pero sin el ritmo necesario por lo que cruzó la meta en el sexto lugar. En medio de ellos, George Russell con su Mercedes mostrando protagonismo nuevamente.

Completaron los puestos puntuables Alexander Albon (Williams), el rookie Gabriel Bortoletto (Sauber), otro rookie como Kimi Antonelli (Mercedes) y otra buena actuación porque largó desde el fondo para otro de los pilotos nóbeles que venía de sumar su primer podio; Isaac Hadjar fue décimo con su Racing Bulls.

Esta vez, la Fórmula 1 no mostró demasiados matices y eso generó una carrera sin sobresaltos pero donde se acortaron las distancias en la lucha por las primeras colocaciones del campeonato. Piastri sigue como líder con 324 puntos, mientras que su compañero Norris ahora tiene 293 y Verstappen quedó con 230.

La próxima parada de la categoría, será la primera en suelo asiático comenzando la gira entre el 19 y el 21 de septiembre en Azerbaijan para luego continuar en Singapur, antes de trasladarse a suelo americano para las carreras en Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas; antes de la conclusión de la temporada en Qatar y Abu Dhabi.