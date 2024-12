El semblante de Franco Colapinto era de decepción mezclada con bronca, pero también de esperanza. La penúltima carrera de la temporada en la Fórmula 1 lo dejó con un sabor amargo al piloto argentino, que no anduvo con vueltas para explicar lo que ocurrió en la primera curva del GP de Qatar, cuando el francés Esteban Ocon (Alpine) lo chocó después de impactar contra Nico Hulkenberg (HAAS), obligándolo al abandono prematuro. "Me llevaron puesto", explicó, con una sonrisa nerviosa.

"Prácticamente no pude hacer nada, me llevaron puesto. Tenía un auto por dentro y me llevaron puesto. Es una racha muy mala, esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí va a ser motivacional para algo un poquito más importante", afirmó Colapinto.

Puede interesarte

El pilarense, de 21 años, se mostró escéptico de lo que pueda ocurrir durante esta semana, de cara a la última carrera en Abu Dhabi, el fin de semana siguiente. "Hay que ver qué se rompió, me preocupa un poco", confió.

"Me preocupa ver cómo arreglan el auto. Son carreras, es una lástima, traté de irme a la izquierda lo más que pude. En la primera curva, largando tan atrás, es una boludez lo que hicieron. Fue una carrera bastante divertida, me da bronca no haberla podido correr", apuntó contra los otros involucrados en el accidente múltiple.