Fue un fin de semana movido en Alpine. Las declaraciones el viernes de Flavio Briatore considerando que lo hecho por Franco Colapinto no había colmado sus expectativas y el posterior respaldo de James Wolves, quien le dio una butaca en Williams el año pasado, habían dejado un clima extraño.

Después de la carrera en Países Bajos, quedó nuevamente en evidencia que el equipo no está haciendo lo suficiente para que el argentino pueda sumar puntos en la categoría a pesar del buen rendimiento del auto.

Si bien durante la carrera, el argentino debió cederle su lugar a Gasly, no pasó lo mismo a la inversa cuando tenía mucho mejor ritmo el nacido en Pilar. Luego de la carrera, en declaraciones a la prensa presente, Colapinto indicó que “fue una carrera larga y complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”.

Sobre el final de la competencia, donde tenía a tiro a Esteban Ocon, pero se interpuso Gasly, agregó que “era muy fácil hacerme sumar un punto por lo menos y estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple”.

A pesar de ello, es claro que se está sintiendo mejor con el auto porque esta vez tuvo un buen ritmo durante toda la carrera que duró 72 vueltas: “fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo y con eso sí estoy contento”.

