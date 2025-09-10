Detuvieron esta tarde a un hombre de 32 años que aprovechó el descuido de un trabajador que descansaba en su vehículo y le robó las pertenencias. Sin embargo, el somnoliento despertó de su sueño y capturó al ladrón, que luego fue detenido por las autoridades.

El episodio ocurrió en Juramento al 1.100, cuando la víctima de 36 años dormía en su camión y fue sorprendido por el imputado, que le sustrajo su celular y un morral. Al advertir lo sucedido, el sujeto comenzó a perseguirlo hasta un pasillo de un asentamiento cercano, donde el agresor lo golpeó con un fierro oxidado.

Pese a las lesiones, ambos se trenzaron en una pelea hasta que el damnificado logró retener al delincuente hasta la llegada del Comando de Patrullas, que procedió a la aprehensión.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Godoy, que brindó asistencia a los dos involucrados.

Por su parte, la fiscal María Isabel Sánchez dispuso la restitución de los elementos robados y la notificación del imputado por el delito de “Robo agravado”, ordenando además su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Detenido por disturbios

Un hombre de 42 años fue aprehendido esta tarde en la zona de la Vieja Terminal, por generar disturbios en plena vía pública. Al lugar llegó personal del Comando de Patrullas, pero al intentar reducirlo el sujeto no acató las órdenes.

Del hecho, que ocurrió en Tucumán entre Alberti y Rawson, tomó intervención el Juzgado Correccional N°4 a cargo del juez Pedro Hooft, quien ordenó se notifique al detenido de la infracción de los artículos 74A y 78, y se le otorgue libertad bajo caución juratoria.