En horas de la madrugada, personal de Prefectura Naval Argentina realizaba un recorrido preventivo por la zona céntrica de Mar del Plata cuando, al llegar a la intersección de San Martín y San Luis, observó a un grupo de hombres que, al notar la presencia de los uniformados, se dispersaron rápidamente.

Uno de ellos, un hombre de 35 años, fue interceptado e identificado. Durante la requisa, los efectivos hallaron en su poder $130.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y once envoltorios de nylon con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 24,53 gramos.

Por disposición de la UFI de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, e intervención de la auxiliar letrada Sofía Barci, el sospechoso fue notificado de la formación de causa por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y deberá comparecer ante la Justicia en sede tribunalicia.

