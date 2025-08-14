Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata llevó adelante múltiples allanamientos en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas sobre avenida Antártida Argentina al 2500 y calle Florencio Sánchez al 2100, por orden del Juzgado de Garantías N°4 y bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Estupefacientes, a cargo de los fiscales Leandro Favaro, Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de clorhidrato de cocaína sin fraccionar, envoltorios listos para su comercialización, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en billetes de baja denominación y una terminal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esta última estaba en poder de uno de los detenidos, un hombre de 35 años que desde 2023 cumplía prisión domiciliaria con pulsera de rastreo satelital por otra causa relacionada con el narcotráfico.

La investigación se inició a partir de información del grupo operativo policial y denuncias anónimas que señalaban la venta de cocaína al menudeo en las direcciones allanadas. Agentes especializados corroboraron la actividad ilícita mediante seguimientos y “cortes previos” a consumidores que compraban en los domicilios.

Como resultado, fueron detenidas dos mujeres de 54 y 43 años, y dos hombres de 54 y 35 años, todos imputados por infracción a la Ley 23.737. Las mujeres fueron alojadas en la Unidad Penal 50 y los hombres en la Unidad Penal 44.

Este jueves, los cuatro detenidos serán trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.

