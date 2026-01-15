Un operativo policial de gran magnitud desplegado en Mar del Plata y Batán culminó con la detención de un hombre de 36 años, acusado de coacción agravada, extorsión y amenazas con armas, en el marco de una investigación iniciada a fines de noviembre del año pasado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del GTO de la Comisaría Octava, con colaboración del Grupo GAD, la Subcomisaría Parque Hermoso y el Destacamento Chapadmalal, a partir de una denuncia radicada el 27 de noviembre de 2025. En aquella ocasión, un hombre de 43 años denunció que dos sujetos se presentaron en su vivienda de Batán, donde lo amenazaron y amedrentaron exhibiendo armas de fuego, en el contexto de un conflicto de larga data.

A partir de tareas investigativas, los efectivos reunieron pruebas que permitieron establecer que el imputado coaccionaba a personas en situación de adicción mediante el uso de armas, para obligarlas a cometer ilícitos y entregar elementos de procedencia ilegal. También se determinó que el acusado cambiaba de domicilio de manera constante, alternando entre Mar del Plata y otras localidades, con el objetivo de evadir el accionar judicial.

Los allanamientos se concretaron el 14 de enero de 2026 en tres domicilios. En el objetivo ubicado en calle 42 al 3300 se logró la detención del imputado y se secuestraron una réplica de pistola 9 mm, un revólver calibre 22, municiones, 31 gramos de cocaína, 250 gramos de marihuana, una balanza digital y 100 mil pesos en efectivo. En una segunda vivienda, situada en calle 147 entre 134 y 136, la Policía incautó dos motocicletas en desguace, sin documentación y con numeración de motor y cuadro suprimidas. En tanto, en el tercer objetivo, en la zona de Peralta Ramos entre Mario Bravo y B. Linch, se secuestraron un revólver calibre 22, un pistolón calibre 16, un rifle de aire comprimido, una culata de escopeta, 300 gramos de marihuana, ropa y tres teléfonos celulares.

El fiscal Carlos Russo avaló la detención por los delitos de coacción agravada por el uso de arma, extorsión, amenazas agravadas e infracción al artículo 289 del Código Penal, y dispuso el traslado del acusado a la Unidad Penitenciaria N°44 de Batán. Por su parte, el fiscal Ciatoldi ordenó la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por tenencia de estupefacientes.

Según registros oficiales, el detenido cuenta con antecedentes penales desde 2009 hasta 2025, con causas por lesiones con arma de fuego, robos agravados, amenazas, encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad, además de infracciones a la Ley de Estupefacientes.

