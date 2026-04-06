Lunes fresco, inestable y con probabilidad de lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con temperaturas bajas y precipitaciones durante gran parte del día.
Este lunes se presentará con tiempo fresco e inestable en Mar del Plata. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 11.
Desde las primeras horas del día se espera abundante nubosidad. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 13 grados y viento leve del sector este.
Para la tarde, en tanto, se prevé el momento de mayor inestabilidad. El organismo anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70 por ciento, en coincidencia con la temperatura máxima de la jornada. Además, el viento rotará hacia el sudeste.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con continuidad de lluvias y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
El panorama responde a un escenario típico de otoño en la ciudad, con jornadas frescas, cielo mayormente cubierto y condiciones variables a lo largo del día.
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