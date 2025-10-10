Un comercio de reparación de celulares ubicado en 20 de Septiembre al 1700 fue clausurado por falta de habilitación municipal, luego de un procedimiento conjunto entre la Comisaría Primera y el Juzgado de Faltas en turno, con intervención de Inspección General del Municipio de General Pueyrredon.

La medida se originó a raíz de una denuncia realizada por una joven de 22 años, a quien el pasado 27 de junio le habían robado un iPhone 14 Pro color grafito cuando ingresaba a su lugar de trabajo en San Luis al 1400.

El 9 de octubre, la víctima informó que el sistema de rastreo del dispositivo arrojaba como posible ubicación el citado comercio. Ante ello, efectivos policiales realizaron un control en el local —identificado como “MDQ Store”, en 20 de Septiembre 1720— y procedieron a verificar uno por uno los equipos presentes en el lugar, aunque no hallaron el teléfono sustraído.

Sin embargo, durante la inspección constataron que el comercio no contaba con habilitación para ejercer la actividad, por lo que se dispuso su clausura preventiva.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente, en tanto continúa la investigación para dar con el dispositivo robado.

