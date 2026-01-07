Personal del Departamento de ReBA, Nocturnidad e Higiene Acústica intervino durante la noche del martes en dos procedimientos distintos, ambos a partir de denuncias de vecinos por ruidos molestos y eventos no autorizados.

El primero ocurrió cerca de las 23 en el comercio MAUI, donde se constató la realización de un espectáculo sin habilitación: una banda musical tocando sobre el techo del local, con bailarinas a los costados, música difundida al ámbito público y personas bailando.

Según informaron fuentes municipales, el comercio no contaba con el rubro habilitado ni con las medidas de seguridad correspondientes, y además se detectó que la totalidad de los matafuegos tenía la carga vencida. Ante esta situación, se labraron las actas correspondientes y se dispuso la clausura inmediata del lugar.

Más tarde, alrededor de las 00:30, el mismo personal municipal acudió a inmediaciones de las calles Roca y Aristóbulo del Valle, donde se detectó la convocatoria a un evento con música amplificada y consumo de alcohol en modalidad de “fiesta clandestina”, organizado en dos domicilios particulares ubicados en Roca 131 y Roca 143.

En el operativo se convocó a efectivos de la Comisaría 9ª, logrando la desarticulación del evento, la desconcentración del público que continuaba acercándose al lugar y el labrado de las actas contravencionales a ambos domicilios.

