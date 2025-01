El fútbol siempre da nuevas oportunidades y eso es lo que sucederá con Claudio Balsano. El entrenador radicado en Mar del Plata fue anunciado oficialmente como nuevo Director Deportivo del Club Los Andes, equipo que ascendió esta temporada a la Primera Nacional.

Cabe recordar que ya contaba con un paso previo ejerciendo el mismo rol en el club y también en otros puestos. Su vínculo con Los Andes data de varios años. Comenzó en 2010 cuando formó parte del cuerpo técnico de Mario Rizzi y ocupó diferentes funciones durante varios años.

Trabajó en el fútbol juvenil, integró la dupla técnica junto Damián Timpani que salvó a Los Andes del descenso a la C, y tuvo el rol de director deportivo. Su mayor logro en esa función fue el ascenso a la Primera Nacional en 2014.

En los últimos años, además de aquél recordado paso como entrenador de Unión de Mar del Plata y otro breve por Atlético Mar del Plata, también se desempeñó como Manager Deportivo del Club River de nuestra ciudad.

El trabajo de Balsano había comenzado incluso hace varios días atrás cuando se concentró en el armado del plantel junto con el entrenador Leonardo Lemos, pero en las últimas horas decidieron hacerlo formal a través de las redes sociales del club que fueron las que anunciaron el regreso de una persona que es muy querida en el mundo “Milrayitas”.

En cuanto a la decisión tomada, el entrenador le comentó a Marca Deportiva que “ésta vez fue muy pensada, me encontró en un momento de mi carrera que había logrado cierta tranquilidad, estaba muy contento en el Club River de Mar del Plata cumpliendo la función de manager y dirigiendo un selectivo del club, lo cual me permitía también seguir en el contacto del día a día con el jugador y estaba trabajando en el Departamento de Captación de Defensa y Justicia, un club que me ha tratado muy bien, que me ha dado una mano grande en un momento complicado. El desafío de venir a los Andes me atrajo por sobre todas las cosas, por lo deportivo, porque es un Nacional B, porque es un equipo que estuvo cinco años tratando de salir de una categoría que no merecía estar y la ilusión de un equipo grande que siempre aspira a estar lo más arriba en el fútbol argentino”.

También dio detalles de la tarea que debe cumplir en un puesto que todavía parece no tener una definición muy clara para el mundo del fútbol: “el Director Deportivo hoy tiene un papel casi fundamental en la profesionalización del fútbol en todas las áreas. Cuando charlé con el presidente de Los Andes, decidí hacerlo por etapas. Presentar una primera instancia para ponernos a trabajar de inmediato en el armado del nuevo plantel. Tuvimos que ponernos a trabajar contrarreloj, porque el mercado ya había empezado a moverse y nosotros teníamos que desvincular jugadores que no van a continuar, tenés que ver quiénes son los que pretendes que sigan el año que viene, renovar sus contratos y empezar a incorporar jugadores de la categoría. Eso me tiene abocado prácticamente las 24 horas. A la vez, había que terminar de armar la pre-temporada que estamos haciendo en Balcarce”.

Pero ya está pensando en lo que viene porque habrá una segunda instancia de su trabajo: “después voy a empezar a interrelacionar un poco. A mí me gustaría que Los Andes tenga un proyecto definido con su fútbol amateur, con su fútbol juvenil. Yo creo que es la gran deuda que tiene a través de los años. Uno entiende la vorágine del día a día en el fútbol, de la gente que quiere resultados rápidos y eso provoca también un desorden donde todas las miradas solamente sean llevadas por el fútbol profesional. Me gustaría poder cambiar eso, poder involucrar en el club el crecimiento de sus inferiores, que maneje un presupuesto como para que se empiece a trabajar mejor, se mejoren las canchas, tengamos entrenadores capacitados, tengamos buenos materiales de trabajo. Esa es la base para que, en un futuro, Los Andes puedan empezar a formar jugadores y después también una etapa de profesionalización”, concluyó el experimentado DT.