Círculo Deportivo de Otamendi cosechó su cuarto punto en el Torneo Federal “A” en apenas un par de días. En el cotejo adelantado de la Fecha 2, el “Papero” perdía 2-0 ante Santamarina de Tandil al entretiempo y pudo empatarlo 2 a 2 para llevarse algo de su debut en el “Guillermo Trama”.

No fue una tarde con todas situaciones positivas ya que temprano en el juego se lesionó el “Pampa” Báez y luego, en el complemento, le sucedió lo mismo a Sebastián Álvarez que debió quedarse en cancha porque no había más cambios.

El inicio para el “papero” no fue sencillo porque apenas corrían 7 minutos cuando se lesionó Nicolás Báez. El arquero no pudo recuperarse y tuvo que salir generando el debut de Iñaki Ludueña que habitualmente juega en la Liga Marplatense. Hubo más intenciones que situaciones. Silvero era de los más destacados al momento de atacar, pero no se generaban acciones claras de gol. Lo más claro fue un cabezazo de Iriberri que no tuvo la suficiente potencia para inquietar al hijo del entrenador, Ezequiel Navarro Montoya.

La visita tenía buenas intenciones e intentaba todo el tiempo, si no podía construir, a veces apostaba a la pelota parada. De todas maneras, no era el peligro una moneda corriente en la tarde otamendina. Por el contrario, había más fricción que juego asociado.

Cuando todo era paridad, antes del final del primer tiempo el conjunto tandilense se puso en ventaja. Comachi encontró espacio para habilitar a Hernández y el volante ofensivo no vaciló ante la salida de Ludueña para definir. En el primer tiro al arco, estaba al frente en el marcador.

A partir de ahí, en esos minutos finales, el centro delantero Martín Comachi tuvo dos oportunidades que no pudo aprovechar pero era un buen momento para ir al vestuario y refrescar ideas. Sin embargo, no hizo tiempo. Navarro apareció con una gran definición a los 46 para ampliar la diferencia. El pragmatismo de los tandilenses, dejó a Círculo en una desventaja difícil de remontar.

Para el complemento, Baldino hizo dos cambios y uno de los que entró, Hermann, al minuto tiró por encima del travesaño una muy buena oportunidad de gol después de que Iriberri definiera al cuerpo del arquero.

El “papero” empezó con todo y presionaba sobre el arco rival en apenas unos minutos. A los 3, en el afán de sacar la pelota del área, los visitantes terminaron cometiendo penal e Iriberri tenía la oportunidad de descontar. Desde los 12 pasos, el goleador no falló y marcó el 1-2.

Era el momento que debía aprovechar con paciencia para generar las situaciones de empate. Silvero tuvo una buena chance con un remate cruzado que se fue desviado. Era todo para el local y si seguía perdiendo situaciones claras que podía lamentar en el futuro. No dejó de insistir nunca y a los 22 minutos, Axel Villegas, que ingresó bien en el juego, definió para el empate. Merecido empate.

El tramo final no sería sencillo porque luego de utilizar los 5 cambios, Sebastián Álvarez se lesionó y debió quedarse en cancha con la molestia presente. A partir de ahí, el ritmo bajó porque había tenido mucha intensidad y desgaste por parte de ambos.

Les quedó una más a cada uno que no pudieron aprovechar y el empate terminó con la sensación de que Círculo pudo rescatar un punto luego de un panorama adverso al entretiempo. Ahora tendrá tiempo para recuperar lesionados y buscar más puntos.