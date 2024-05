Circulo Deportivo comenzó como local la segunda rueda en la fase inicial del Torneo Federal “A” recibiendo nada menos que al líder, Germinal de Rawson en un intenso y entretenido partido que terminó 0 a 0 en el “Guillermo Trama”.

Los dos tuvieron oportunidades, pero el “papero” generó más y tuvo dominio durante gran parte del complemento. Los palos fueron protagonistas porque hubo dos para la visita y uno para el local, que contó como figuras destacadas con Jofré y Priori.

Hubo un parejo inicio de juego pero muy intenso. Círculo ponía alguna pausa en el mediocampo, pero la visita la cruzaba lo más rápido posible. Jofré por derecha estaba ganando el duelo pero no había precisión en la puntada final. El puntero de la zona pisó el área en varias oportunidades pero siempre chocaron con la solidez de Impini.

La jugada más clara llegó a los 18 minutos con una jugada extraordinaria de Manuel Vargas que escapó entre cuatro marcas distintas y luego le pegó al arco. El remate pegó en el palo de Aguayo y luego Solveyra con la cabeza sacó un segundo tiro que buscaba arco.

A partir de ahí jugó mejor el equipo del Sur generando situaciones en el área sin definición aún. En un contragolpe casi convierte Jofré pero justo llegó Laborda con la punta de los dedos para sacarle el 1-0 de la cabeza. A la media hora de juego, llegó otra clara chance con un remate lejano pero muy fuerte de Nicolás Inostroza que tuvo que sacar de un manotazo Laborda. Siguió merodeando el área y otra vez con la misma fórmula casi llega al gol: centro de Inostroza, la bajó Jofré del otro lado y no llegó a empujarla Ávila antes del cierre de la defensa.

Estaba bien el “papero” pero no podía convertir. En una contra y con espacios, Jofré metió un preciso córner que iba para Villalba pero antes llegó a cerrar un defensor que casi la mete en contra de su propio arco. Así se fueron al descanso con posibilidades para ambos, pero sin goles.

(Foto: Martín Angelini)

El equipo del “Mago” Ramírez tuvo un buen inicio del segundo tiempo con el balón en sus pies porque hacía circular el elemento buscando llegar con ventaja al área. Era prácticamente todo del dueño de casa pero no tenía situaciones claras de gol. Como factor adicional, comenzaba a lloviznar en la tarde otamendina. La tuvo Ávila que no pudo empujar un centro que cruzó el área chica. Le faltaron unos pocos centímetros para anotar.

Todo el tiempo que tuvo el balón y no pudo anotar, por lo que tendría que pagarlo después. Sobre los 35 minutos, empezó a generar un poco más de fútbol Germinal y a meterse en el área. En un córner, Gómez cabeceó en el primer palo y el balón pegó en el travesaño. Se salvó Círculo en esa jugada pero era una advertencia en el tramo final del encuentro.

El local no se quedó de brazos cruzados y el ingresado Imanol Iriberri tuvo una oportunidad clara que pegó en el travesaño donde ya no podía llegar Laborda. No sería la última porque Martín González tuvo un tiro franco de frente del arco y le erró a los tres palos donde Aguayo estaba vencido.

En el tiempo adicionado vio la segunda amarilla Gabriel Navarro y los minutos finales fueron con uno menos para el puntero de la zona. Tuvo una más Círculo Deportivo que Laborda sacó con la punta de los dedos increíblemente a Iriberri que cabeceaba por segunda vez en la jugada. Podría haberlo ganado Círculo que hizo un muy buen segundo tiempo, pero en el inicio de la segunda rueda, volvió a sumar y sigue invicto en el “Guillermo Trama”.

Síntesis

Círculo Deportivo 0: Diego Aguayo, Leonardo Zaragoza, Paolo Impini, Agustín Solveyra y Nicolás Inostroza, Ricardo Priori, Gastón Comas, Damián Villalba, Lucas Jofré, Leonardo Zolorza y Santiago Ávila - DT: David Ramírez

Germinal 0: Gonzalo Laborda, Martín González, Juan Motroni, Ezequiel Navarro, Ignacio Teran, Manuel Vargas, Branco Mera, Gabriel Navarro, Brian Castillo, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara - DT: Christian Corrales

Goles: No hubo

Cambios: 0m ST Rodrigo Ríos por Navarro (G), 20m ST Santilli por Ferro (G), 24m ST Mateo Gutiérrez por Comas y Leonardo Verón por Ávila (CD), 33m ST Nicolás Rosa por Castillo (G), 36m ST Ángel Gómez por Jofre y Imanol Iriberri por Villalba (CD), 47m ST Emiliano Toledo por Vargas (G)

Incidencias: 46m ST Expulsado Navarro (G)

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: "Guillermo Trama" de Otamendi