Circulo Deportivo cayó sobre el final por 1-0 ante Huracán de Las Heras en Mendoza en el marco de la quinta fecha de la Zona Reválida del Torneo Federal A.

El “Papero” formó con: Nicolás Baez; Santiago López, Sebastian Alvarez, Jano Martinez, Lisandro Ramirez; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte, Exequiel Beltramone; Julian Vilchez y Juan Bonet. En el compleento ingresó Ramiro Banchio.

El equipo de Otamendi supo mantener el arco en cero en casi la totalidad del encuentro pero no convirtió y sobre el final Joel Lucero anotó para la victoria agónica del conjunto local en lo que significó el primer gol en contra en el ciclo de Diego Cochas.

De esta manera, Círculo suma su primera derrota en esta etapa tras cuatro igualdades en cero y una victoria. El próximo fin de semana recibirá Juventud Unida de San Luis en busca de reponerse.

