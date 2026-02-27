Una intensa persecución se registró durante la madrugada en la zona sur de Mar del Plata, cuando personal del Comando de Patrullas detectó a un motociclista que circulaba a alta velocidad en inmediaciones de avenida Mario Bravo y Padre Dutto. El conductor, que se desplazaba en una moto de 450 cc color negro y gris sin dominio colocado, intentó evadir el control policial y desató un seguimiento por varias arterias del sector.

Ads

Lejos de acatar las señales lumínicas y sonoras, el sospechoso aceleró y emprendió la fuga, obligando a los efectivos a desplegar un seguimiento controlado por avenida Antártida Argentina y calles internas del barrio Santa Celina. La maniobra generó momentos de tensión en plena madrugada.

Puede interesarte

La persecución culminó en la intersección de Mario Bravo y Echeverría, donde el rodado fue finalmente interceptado. Según informaron fuentes oficiales, el conductor descendió del vehículo e intentó resistirse, forcejeando con los uniformados en un intento desesperado por escapar, aunque fue rápidamente reducido y aprehendido.

Ads

Al verificar los datos de la moto mediante el sistema informático policial, se constató que registraba pedido de secuestro activo por hurto, requerido por la Comisaría Segunda de Mar del Plata con fecha 6 de enero de 2026. Pero eso no fue todo: el joven, de 27 años, también tenía una orden de captura vigente desde el 2 de enero en el marco de una causa por abuso de arma agravado, amenazas agravadas y daño, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, se inició una causa por encubrimiento, se secuestró la motocicleta y el teléfono celular del imputado, y se ordenó su traslado a primera hora a sede judicial.

Ads