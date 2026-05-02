En el marco del reciente convenio entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Estatal de San Petersburgo, se proyectará el largometraje Tres días para la primavera, dirigido por Aleksandr Kasatkin, este miércoles 6 a las 17:30 en el Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara), con entrada libre y gratuita.

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La película combina géneros como acción, melodrama, policial e intriga, fue filmada en San Petersburgo -Leningrado durante el asedio de 1942- y se sitúa en ese contexto histórico.

Durante el asedio de Leningrado, una bomba nazi destruyó el almacén del Instituto de Medicina Experimental, donde se guardaban peligrosos virus mortales. Leningrado enfrenta la catástrofe bacteriana y solo quedan tres días antes de que llegue la primavera. El doctor Maritskaya y un oficial de NKWD, Andreew, están tratando de salvar la ciudad.

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Tres días para la primavera está protagonizada por Kirill Pletnyov, Elena Lotova, Evgeniy Sidikhin, Yuriy Itskov, Vladislav Abashin, Polina Krasavina e Igor Grabuzov.

La actividad cuenta con el auspicio del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Mar del Plata y del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Argentina, Paraguay y Uruguay (Casa Rusa de Buenos Aires).

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