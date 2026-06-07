La cita será el jueves 11 de junio a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, donde se desarrollará una función especial con entrada libre y gratuita que incluirá la proyección de distintos documentales dedicados a la fauna y los paisajes del Mar Argentino.

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La actividad forma parte de una celebración que se replica en diferentes ciudades del país y que este año lleva como consigna “Reimaginar”, una invitación a repensar el vínculo de las personas con el océano y a reflexionar sobre la necesidad de preservar uno de los recursos naturales más importantes del planeta.

Durante la jornada, el público podrá conocer historias vinculadas a la conservación marina, el trabajo científico y la protección de especies amenazadas. Entre las producciones seleccionadas se encuentran trabajos audiovisuales sobre el regreso de las ballenas Sei a las costas patagónicas, iniciativas para resguardar al pez guitarra grande y recorridos por los extensos bosques submarinos de macroalgas que habitan en el sur argentino.

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Además de las imágenes, la experiencia incluirá registros sonoros obtenidos en ambientes marinos mediante tecnología especializada, permitiendo a los asistentes escuchar sonidos captados bajo el agua y acercarse de una manera diferente al universo oceánico.

La propuesta también tendrá un componente solidario. Quienes concurran podrán colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados a organizaciones comunitarias de la ciudad.

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Mar del Plata ocupa un lugar destacado dentro de esta celebración federal. Desde hace varios años participa activamente de las actividades vinculadas al Día Mundial de los Océanos y se ha convertido en una de las sedes más representativas del país para promover la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad marina.

Las actividades forman parte de una agenda nacional que se extenderá durante todo junio en distintas localidades argentinas con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre el valor de los océanos y su influencia directa en la vida cotidiana.