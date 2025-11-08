Por Marcelo Gobello

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata vuelve a tomar la ciudad como escenario vivo: salas llenas, charlas que se extienden en los pasillos y esa sensación inconfundible de estar presenciando algo que sucede ahora y que, tal vez, recordaremos por años. Entre estrenos, rescates patrimoniales y títulos que ya llegaron con ruido de otros festivales del mundo, la edición de este año propone una hoja de ruta tan diversa como estimulante.

Este año, la propuesta alterna grandes producciones internacionales con el cine argentino que se construye día a día, muchas veces lejos de los reflectores, pero cerca de la vida real. Aquí, una selección de películas que se destacan por su potencia, su sensibilidad o su capacidad para permanecer en quien las ve.

El beso de la mujer araña. dirigida por Bill Condon, recupera la novela de Manuel Puig y la sitúa en el centro de la conversación del festival. Más allá de la presencia internacional y su puesta cuidada, la historia conserva la intensidad de su origen: dos hombres encerrados en una celda y la posibilidad de que la imaginación y la ternura sean una forma de resistencia.

Nouvelle Vague. Richard Linklater vuelve a su territorio favorito: el diálogo entre el arte y quienes lo hacen. Aquí el foco es Jean-Luc Godard y la revolución cinematográfica que abrió la puerta a nuevas formas de mirar. Es una película que no se limita a homenajear, sino que revisita un momento en el que el cine cambió para siempre.

Calle Málaga. Dirigida por Maryam Touzani, es una historia íntima atravesada por la fragilidad del tiempo y la memoria. Ambientada en Tánger, sigue a una mujer que debe despedirse de su casa y de un pasado que aún respira en cada objeto. Carmen Maura está precisa, contenida y conmovedora.

&Sons. La nueva película de Pablo Trapero aborda los silencios familiares y las herencias que no siempre son visibles. Bill Nighy sostiene la historia con sutileza y calidez. Es un drama que no subraya, sino que sugiere, y ahí radica su fuerza.

Weser. Entre las películas argentinas, la de Fernando Spiner merece atención. Filmada en Villa Gesell durante la pandemia, combina documental y ficción para hablar de la vida en pausa, de lo que se altera sin que podamos intervenir y de cómo la memoria modifica los lugares que creemos conocer.

El Hall. Dirigida por Ulises Rosell, transcurre en el hall de un hospital público, ese espacio donde se mezclan la espera, la urgencia y lo cotidiano. Es una película que observa, no dramatiza, y en esa observación encuentra una humanidad profunda.

El Mar se Agita. Milagros Mumenthaler propone una historia sobre el duelo y el vínculo con el mar como lugar de retorno emocional. Es una obra íntima y delicada, que construye sentido a través de los gestos y los silencios.

The Rocky Horror Picture. Celebrando su cincuenta aniversario tenemos este clásico absoluto del cine de culto, que vuelve a la pantalla grande en función especial. Con su mezcla de rock, desparpajo, humor y libertad, sigue siendo una fiesta colectiva: la experiencia se completa con el público, que canta, festeja y participa. Una oportunidad para revivir un ritual cinematográfico que nunca envejece.

En definitiva el encanto y la clave para recorrer el festival es dejar espacio para la sorpresa. Elegir una película por intuición. Entrar a una sala sin saber demasiado y sorprenderse con la magia del cine y la tradición de un Festival que cumple nada menos que 40 ediciones.