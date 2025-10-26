Domingo de elecciones, una fiesta de la democracia como dirían los candidatos… y el lugar común. Y un lugar común de la ficción -y del cine, por cierto- es la política. O los políticos: personajes seductores que, sin lugar a dudas, generan interés en directores, guionistas e intérpretes. Películas sobre políticos entonces hay para hacer dulce, pero ya que estamos en un día de votación, de sufragio, qué mejor que recordar una pequeña lista de producciones que tienen como premisa la campaña y todos sus vericuetos.

Las mujeres son cosa de guapos (1981) dirigida por Hugo Sofovich, con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez.

-El cine argentino no es tan pródigo en retratar la política como se cree. Mucho menos, en mostrar instancias de campañas políticas. Pero sí tenemos esta peculiar comedia con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, la dupla cómica más exitosa de la historia del cine nacional, que es además una rareza dentro de su filmografía: es la única película protagonizada por la dupla que no se ambienta en el presente sino en el pasado, más precisamente en la década de 1930, en tiempos de política convulsionada. Allí, los comediantes interpretan a dos peones reclutados por un caudillo político para hacer de guapos en plena campaña. Anda disponible por YouTube, pero yo no les dije nada…

Mi querido presidente (1995) dirigida por Rob Reiner, con Michael Douglas, Annette Bening, Richard Dreyfuss.

-¿Que los políticos no podrían protagonizar una comedia romántica porque no son personajes queribles? Esa es una verdad que Rob Reiner viene a refutar con esta gran comedia romántica centrada en la figura de un presidente demócrata que acaba de enviudar y que comienza una relación sentimental con una integrante de una organización ecologista, situación que es aprovechada por su contendiente republicano para desacreditarlo. Douglas y Benning, los amantes en cuestión, están perfectos. El guion es del genio de Aaron Sorkin.

Mentiras que matan (1997) dirigida por Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche.

-Se ve que en los 90’s el affaire Clinton–Lewinsky generó un interés por la política en el cine norteamericano (tenemos también Colores primarias, que retrata esto de manera satírica), especialmente con una cuota de amargura y desengaño. Mentiras que matan reúne a dos leyendas ya para esa altura como Hoffman y De Niro para protagonizar esta sátira acerca de la unión entre la política y Hollywood para inventar una guerra en Albania que sirva como cortina de humo para tapar un affaire del Presidente, que va por la reelección. Una sátira bastante filosa que, además, anticipó las fake news.

Locos por los votos (2012) dirigida por Jay Roach, con Will Ferrell, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis.

-Esta comedia con dos titanes del género como Ferrell y Galifianakis se mete en la campaña por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde se enfrentan un candidato novato y bastante malvado y otro más ingenuo, que resulta sin saberlo un títere de las grandes empresas. Puede que un poco su mirada sobre la política sea de trazo grueso, pero lo mejor está en aquellos momentos en los que ambos comediantes sacan a relucir todo su talento para volver la política un campo de acción de lo absurdo. John Lithgow y Dan Aykroyd están divertidísimos como los empresarios manipuladores.

Irresistible (2020) dirigida por Jon Stewart, con Steve Carell, Rose Byrne, Mackenzie Davis.

-Esta comedia dramática sigue la estrategia del partido demócrata para ganar en una pequeña alcaldía conservadora en el medio oeste norteamericano. El objetivo es potenciar a un veterano retirado, que conecta extrañamente con el discurso de las dos principales fuerzas. Lo interesante de esta película es que se trata de un film hecho por demócratas que se pregunta tras la primera victoria de Donald Trump, “¿en qué fallamos?”, algo que no suele suceder en el cine político con aspiraciones progres, convencido de que el otro es siempre un tonto que está equivocado. Bueno, también pasa a los progres en la realidad.