La Asociación de Trabajadores del Estado, se presentó en la Banca 25 del Honorable Concejo Deliberante para pedir el acompañamiento en el repudio al cierre del Centro de Referencia de la ciudad.

En su exposición, tratarpm de “poder hacer ver no sólo la voz de los trabajadores, sino también demostrarle a todos los políticos marplatense el impacto social que tiene el cierre del Centro de Referencia de nuestra ciudad”, señaló Patricia Coronel, delegada ATE.

Tras el uso de la Banca 25, “hablaron dos concejales profundizando el tema del trabajo que nosotros hacemos en el CDR y lo que quisimos demostrar, lamentablemente teníamos 5 minutos nada más y no se pudo plasmar todo el trabajo que hacemos hace 14 años. Con algunos números relacionados a la asistencia alimentaria, las ayudas habitacionales, los medicamentos y pensionados, pudimos demostrar todo lo que hacemos”, destacó.

Puede interesarte

Respecto a si hay un acompañamiento de todos los bloques, dijo que “esperamos que si, tanto con el Pro como con Unión x la Patria, tuvimos articuladores, así que ellos saben el trabajo que realizamos. No solo Diego García estuvo durante el gobierno anterior, sino que durante el período de Macri estuvo Florencia Ranellucci. Esperamos que acompañen el pedido de repudio”.

En cuanto a los anuncios de cierre del gobierno, “la única comunicación que tuvimos fue lo que circulaba por redes sociales, este tweet que anunciaba el cierre de los 59 centros en todo el país. La junta interna de nuestro sindicato, que está en Capital Federal, trata de reunirse con algunas autoridades, pero les cierran las puertas o dicen que la decisión está tomada. La mayoría de nuestros contratos se vencen el 31 de marzo, así que creemos que van a aprovechar para el cierre”, explicó.

Por lo que “nosotros vamos a seguir, no nos notificaron nada, nos fijamos todos los dias. Para tener en cuenta, somos trabajadores que estamos hace 10 o 12 años en el CDR. Renovamos contrato todos los años, esto era una prórroga que tampoco firmamos, pero seguimos cobrando el sueldo y yendo a trabajar todos los días”, enfatizó.

Puede interesarte

Sobre las políticas que pone en práctica el centro en este momento, expresó que “dependiendo de cada gobierno de turno queda algún resabio, seguimos entregando las semillas de prohuerta, continuamos gestionando algunos talleres que tienen que ver con nuestro recurso humano, son cosas que articulamos porque tenemos el capital humano que ellos no tienen. Pero políticas, todo lo que es asistencia alimentaria a los comedores no la están entregando, dejaron de entregar medicaciones de alto costo, hay gente que se está muriendo porque salen millones de pesos y hoy no la están recibiendo”.

“Pueden hablar de los comedores y el comunismo, pero jugar con la salud de la gente que se está muriendo por falta de medicamentos me parece terrible”, agregó.

Asimismo, “ni hablemos de las pensiones por discapacidad, se siguen gestionando, pero despidieron a las compañeras que estaban en la Agencia Nacional, así que con lo que tenemos ayudamos a la gente, van 100 personas por día y tenemos que tratar de acompañarlas con las políticas que quedaron”, concluyó.