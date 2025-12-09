El Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de diciembre en la Biblioteca Parlante Especializada en Discapacidad (Brown y 14 de Julio). Durante este mes se realizará el cierre de los talleres del Ciclo Lectivo 2025 y actividades especiales como la exhibición anual del grupo Yerno, la muestra del taller de pintura, una práctica abierta de yoga y la presentación de una obra literaria.

La Biblioteca funciona de lunes a viernes de 08:15 a 16:00, excepto los miércoles 24 (si se decreta asueto), jueves 25 y miércoles 31, en los que permanecerá cerrada por feriado.

Los talleres semanales finalizarán este viernes 12. El miércoles se dictarán la Práctica de Yoga suave (PAMI) a cargo de Inés Zandegiacomi, el Taller de Cerámica con la profesora Débora Cáceres en articulación con la Escuela Provincial de Cerámica “Rogelio Yrurtia” y el Centro de Formación Integral N°511, y el Taller de Narración Oral Escénica con el profesor Félix Bello.

El jueves se desarrollarán la Práctica de Yoga suave, el Taller de Macramé (PAMI) a cargo de Lorena Cardozo, el Taller de Juegos Teatrales del profesor Félix, el Taller Literario del profesor Leandro Aprile (PEBA) y el Taller de Braille a cargo del profesor José “Pepe” García.

El viernes se dictarán el Taller de Idioma Italiano A2 y B1 coordinados por la profesora Silvia Bellantuono, el Taller de Tecnología para personas mayores (PAMI) a cargo de Pamela Niz, el Taller Textil con la profesora Karina Ríos, Estimulación Cognitiva con la profesora María del Carmen Del Baggio (UPAMI) y el Taller de Gimnasia (PAMI) a cargo de María Lilia Juárez Aragón.

Entre las actividades especiales se destaca este miércoles a las 14:00 la exhibición del trabajo anual del grupo Yerno, coordinado por Félix Bello e inspirado en una obra de Patricia Suárez. La entrada será gratuita con la colaboración de un alimento no perecedero. Mientras que el lunes 15 de 14:00 a 16:00 se realizará el cierre de talleres PAMI, con muestra final del taller de pintura y una merienda a la canasta.

El jueves 18 a las 08:30 tendrá lugar la práctica abierta de yoga integral a cargo de la profesora Elizabeth Campannello, junto al grupo de yoga de los jueves. La actividad invita a la comunidad a participar y compartir un desayuno a la canasta. Se recomienda asistir con ropa cómoda, botella de agua y colchoneta o manta. Entrada gratuita.

Ese mismo día, a las 14:00, se presentará la obra literaria de Marianela Bessio en el cierre del ciclo literario coordinado por la profesora Esmeralda Longhi Suárez. La actividad cuenta con la adhesión de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, Filial Mar del Plata, y fue declarada de interés cultural por el EMTURyC. Entrada gratuita.