En el marco del ajuste implementado por Javier Milei, el Ministerio de Justicia formalizó a mediados de enero el cierre del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Mar del Plata N°3, ubicado en Yrigoyen y Garay.

Este, fue parte de una serie de reformas anunciadas en mayo de 2024 por el gobierno Nacional, que incluyeron la reducción del 30% del personal y el cierre del 40% de las sedes en todo el país. Estos cambios generaron preocupación en las delegaciones locales y otras regiones debido a los riesgos potenciales para la seguridad jurídica.

Sobre esto, Carlos Freijo, gerente de la Cámara de Comercio Automotor afirmó a El Marplatense: "No se sabe que sucederá con esta sucursal porque mandaron a cerrar, informaron eso mismo pero finalmente sigue en marcha. Esto hay que tomarlo como más anuncios políticos que otra cosa porque el sistema registral argentino requiere de ellos mismos y cada uno tiene alrededor de 25 mil legajos y ese es un número muy importante como para cerrarlo y distribuirlos".

"Además, estaba funcionando perfectamente bien, no había un recibo que criticara mandarlo al cierre a excepción de que su Titular falleció hace un tiempo y estaba en manos de la actual encargada, una persona que nació dentro del Registro y que siempre conoció su manejo. Por eso pienso que es una medida totalmente desafinada proceder a su cierre porque está en muy buenas manos", sumó.

"Habrá registros que tienen alguna irregularidad de manejo, los que habrá que intervenir o cerrar pero la mejor medida cuando hay uno que no funciona como debería, no es eliminarlo sino nombrar a otro encargado que lo lleve adelante como corresponde. No es algo tan fácil porque hay una fuente laboral muy importante, no se puede dejar a toda esa gente en la calle. Y algo que hay que agregar es que el Gobierno no se puede rasgar las vestiduras solo porque es una manera de economizar gasto público cuando el registro se mantiene exclusivamente por su encargado. Esto no le genera ningún gasto sino al contrario, le significa un incremento en la recaudación porque ellos giran una gran parte de sus ingresos al Ministerio de Justicia", concluyó.