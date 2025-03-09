Cierre de registros automotores: "Son más anuncios políticos que otra cosa"
Así lo afirmó Carlos Freijo, el gerente de la Cámara de Comercio Automotor respecto a la medida que iba a ser aplicada en el N°3 de Mar del Plata, a mediados de enero.
Así lo afirmó Carlos Freijo, el gerente de la Cámara de Comercio Automotor respecto a la medida que iba a ser aplicada en el N°3 de Mar del Plata, a mediados de enero.
Se trata de una herramienta con que cuentan las familias de General Pueyrredon al hacerse necesaria la asistencia y acompañamiento en el hogar de personas mayores.
Con esta medida, se busca alentar la libre competencia entre los Registros del Automotor para mejorar la calidad del servicio.
Se debe a la decisión del Gobierno de reducir en un 40% la cantidad de Registros del Automotor que operan en el país.