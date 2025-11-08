La Fundación Médica de Mar del Plata y el Hospital Privado de Comunidad (HPC) realizaron este sábado 8 de noviembre el cierre de la Semana de la Mejora Continua 2025, con la V Jornada Interna que tuvo lugar en Tío Curzio, en Colón y la costa. Durante el encuentro se presentaron más de 26 proyectos destinados a optimizar procesos internos y fortalecer la calidad de atención a los pacientes.

Ads

Puede interesarte

El director del HPC, Dr. Pablo Malfante destacó que las propuestas “buscan mejorar los procesos para impactar directamente en nuestro propósito de brindar una mejor atención a los pacientes”. En ese sentido, subrayó la importancia de la participación activa del equipo de trabajo: “Nos referimos a unos 1.400 colaboradores y 250 médicos. Cada uno puede aportar una idea, y cuando todos comulgan con ella, se transforma en un proyecto. En las organizaciones de salud, las mejoras se sienten mucho más”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Fundación Médica, Dr. Fernando Santomil, reflexionó sobre el compromiso institucional y los desafíos del sostenimiento de estos procesos. “El Hospital Privado está inmerso en la comunidad, acompañándola en sus tristezas, alegrías y duelos. Desde nuestro lugar, con los principios con los que nacimos en los años 60, todo eso se refuerza cotidianamente”, expresó.

Ads

La Semana de la Mejora Continua reafirma así el espíritu colaborativo y la búsqueda permanente de excelencia del HPC, consolidando su vínculo con la comunidad y su compromiso con la calidad en la atención médica.

Ads