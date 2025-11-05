La sede local del prestigioso instituto ofrece formación oficial y gratuita de nivel superior en distintas disciplinas artísticas. Las carreras disponibles son:

Danza – Nivel Básico (ingreso a 1° y 3° año)

Academia Orquestal (trayecto básico)

Tecnicatura Superior en Canto Lírico – Primer Ciclo

Tecnicatura Superior en Caracterización Teatral

Las inscripciones se realizan exclusivamente de manera online, a través de los formularios disponibles en los canales oficiales del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

En el sitio web del Teatro Colón se encuentran detallados los requisitos, edades y etapas de examen correspondientes a cada carrera.

Más información: teatrocolon.org.ar/inscripciones-2026-carreras-sede-isa-mar-del-plata

Datos de contacto – Sede Mar del Plata:

Teatro Tronador BNA – Santiago del Estero 1746

WhatsApp: 223 511 3061 | Tel: (0223) 495-2112

Mail: [email protected]

Instagram: @teatrotronadormdp

www.teatrotronador.com.ar

