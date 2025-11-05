Cierra la inscripción al ciclo 2026 del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Mar del Plata
El Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, con sede en Mar del Plata —ubicada en el Teatro Tronador BNA—, informó que este viernes 7 de noviembre a las 18.00 finaliza el período de inscripción para el ciclo lectivo 2026.
La sede local del prestigioso instituto ofrece formación oficial y gratuita de nivel superior en distintas disciplinas artísticas. Las carreras disponibles son:
Danza – Nivel Básico (ingreso a 1° y 3° año)
Academia Orquestal (trayecto básico)
Tecnicatura Superior en Canto Lírico – Primer Ciclo
Tecnicatura Superior en Caracterización Teatral
Las inscripciones se realizan exclusivamente de manera online, a través de los formularios disponibles en los canales oficiales del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
En el sitio web del Teatro Colón se encuentran detallados los requisitos, edades y etapas de examen correspondientes a cada carrera.
Más información: teatrocolon.org.ar/inscripciones-2026-carreras-sede-isa-mar-del-plata
Datos de contacto – Sede Mar del Plata:
Teatro Tronador BNA – Santiago del Estero 1746
WhatsApp: 223 511 3061 | Tel: (0223) 495-2112
Mail: [email protected]
Instagram: @teatrotronadormdp
www.teatrotronador.com.ar
