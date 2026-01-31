Con más de veinte años de recorrido, Científicos del Palo es una banda atravesada por la autogestión, la identidad marplatense y una relación muy fuerte con su público. Pepo San Martín, cantante del grupo, repasa los inicios, la evolución artística y el presente de la banda, que vuelve a presentarse en Mar del Plata junto a Hombrepié.

“Los primeros años en Mar del Plata fueron duros, la verdad que hubo una primera época en la que no teníamos un disco nada, lógicamente como cualquier banda que arranca, y la verdad que no nos daba bola nadie”, recuerda Pepo. Esa situación se reflejaba directamente en los shows: “Era bastante triste un recital nuestro porque pasaba eso que nadie se sabía las canciones y era un embole, esa etapa inicial donde van tus amigos y es durísimo porque nadie sabe qué hacés y se aburren”.

El punto de quiebre llegó en 2004 con la edición del primer disco. “En el año 2004 sacamos Ante todo, buenas tardes y ahí cambió todo muy rápido. Una vez que la gente tuvo canciones para escuchar y un librito con las letras y todo, se acomodó muy rápido”, explica. A partir de ese momento, algo cambió definitivamente en la relación con el público: “A partir del primer disco, la gente ya iba porque quería y ahí te das cuenta que ya no le tenés que avisar a nadie”.

El crecimiento de la banda estuvo muy ligado a la escena local. “Después La Mula Plateada ayudó mucho, fue un período en el que tocábamos muy seguido, tocábamos infinitas veces ahí”, recuerda. El camino no fue lineal, pero sí constante: “Pasamos de tocar para diez personas, después treinta, cincuenta, volver a diez y así hasta llegar a tocar para mil. Eso fue increíble”.

En relación al contenido de las canciones, Pepo señala que en los primeros discos la mirada política estaba presente, pero de manera indirecta. “En Ante todo, buenas tardes e Indigencia y distancia se menciona algo vinculado a la coyuntura, pero nunca había una cuestión partidaria”, explica. “Era una visión más ingenua, más naïf, más antiimperialista”.

Ese enfoque cambió en 2005 con la salida de Gorilofrenia. “Ahí ya se descontrola todo”, afirma. “Era la época del conflicto con la 125, el campo y todo eso, entonces ahí se pone más explícita nuestra visión”. Para el cantante, ese fue uno de los momentos más intensos de la banda: “Creo que ahí estábamos incendiados”.

En los trabajos más recientes, esa impronta aparece con menor peso. “En los últimos discos, si bien es una trilogía que se llama Justicialista, más allá del título que es bastante explosivo, las canciones no están tan enmarcadas en ese aspecto”, aclara. “Ahora el porcentaje donde hablamos de la actualidad es mucho menor”.

En lo musical, el cruce de estilos estuvo presente desde el inicio. “Nuestro primer disco era más rioplatense, cosas que después no visitamos más”, señala. Con el tiempo, ese sonido fue mutando: “Quedó algo de folklore, pero muy pasado por un tamiz, no tanto zamba”. También recuerda influencias de otros géneros: “Había más aires de samba, guitarras españolas, y después nos fuimos más al rock y al funk”. Sobre el reggae, aclara: “Apareció, pero no lo volvimos a visitar tanto”.

Actualmente, Científicos del Palo trabaja en el lanzamiento de Justicialista, Volumen 3 en vivo. “Va a ser un material audiovisual que contenga imágenes de toda nuestra carrera”, explica Pepo. El disco fue grabado en Niceto y GAP, y los audios corresponden a esos shows. “Es un disco en vivo muy intervenido. Le agregué guitarras acústicas y cosas que ni siquiera pasan en vivo”, detalla. Y aclara: “No es el clásico disco en vivo crudo, está totalmente declarado que es una cuestión artística”.

El objetivo de este lanzamiento es dejar testimonio de lo que sucede en los shows. “Es un testimonio de lo que pasa en vivo cuando nos van a ver”, explica. “La gente canta todas las canciones, lo que pasa en un show es realmente demencial”. Por eso, la decisión de que sea audiovisual: “Quería que se viera cómo la gente interacciona con la obra, cómo se emociona, cómo se da esa retroalimentación”.

Mar del Plata sigue ocupando un lugar central en la historia de la banda. “Es la ciudad donde nacimos y fue la primera que nos dio la chance de ir creciendo”, afirma. Sobre esta presentación, señala: “No solemos tocar en enero en Mar del Plata, pero esta vez nos ofrecieron tocar ahí y dijimos que sí”. También destaca la cercanía y el valor simbólico del lugar: “Está a quince cuadras de mi casa y tiene una mística rockera”.

Para quienes los vean por primera vez, Pepo anticipa un show directo. “Va a ser un show bastante tradicional, un compilado de lo que venimos haciendo”, explica. Al compartir escenario con otra banda, agrega: “Va a ser un show un poco más corto y más directo, pensado como un festival”.

Científicos del Palo se presenta junto a Hombrepié este sábado 31 de enero en Diagonal Garibaldi 4830.