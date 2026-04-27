Científicos del Palo llega con un show especial eléctrico y acústico
La cita será este sábado 2 de mayo, en 20 de Septiembre 2650. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta.
La banda marplatense Científicos del Palo se presenta en su ciudad con una propuesta diferente que combina su clásico formato eléctrico con un set acústico acompañado por un cuarteto de cuerdas.
El espectáculo propone un recorrido por su repertorio con nuevos matices sonoros, sumando arreglos orquestales que aportan una dimensión distinta a sus canciones, sin perder la esencia rockera que caracteriza al grupo.
La noche está pensada como una experiencia integral, donde convivirán la intensidad de sus shows enérgicos con momentos más íntimos y sensibles, en un formato poco habitual para la banda.
Las puertas abrirán a las 20:00 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, en Mar del Plata. Las entradas ya se encuentran a la venta en el siguiente link.
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