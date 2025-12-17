El trío integrado por “Pepo” San Martín en guitarra y voz, Carlos “Popete” Andere en bajo y Manu Cena en batería ofrecerá un show interactivo en el que los asistentes podrán decidir qué canciones sonarán en vivo. Junto con la entrada, cada persona recibirá un link para votar entre alrededor de noventa temas del repertorio de la banda. Las canciones más votadas serán las que formen parte del setlist de la noche.

La presentación se da en el marco de un año intenso para Científicos del Palo, que durante 2025 recorrió distintas ciudades del país y cerró su gira a fines de noviembre con un show en el Teatro de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De cara a 2026, la banda ya anticipó el lanzamiento de su próximo material: “Justicialista, Volumen 3”, un disco en vivo que estará acompañado por un video con imágenes recopiladas de sus presentaciones a lo largo de toda su trayectoria.

El show en el Club TRI promete ser una noche especial, donde el vínculo directo con el público será protagonista y cada recital se convertirá en una experiencia única.

