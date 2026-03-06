El clima de este viernes en Mar del Plata estará marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones ventosas durante gran parte del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada mantendrá características similares a las de los últimos días, en un contexto que comienza a reflejar la transición entre el verano y el otoño.

En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 14 grados durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima podría alcanzar los 21 grados por la tarde, manteniendo un ambiente templado pese a la presencia constante de nubosidad.

El viento será otro de los protagonistas del día: soplará desde el sector este y aumentará su intensidad con el paso de las horas. Las ráfagas comenzarán a sentirse con mayor fuerza desde la mañana y podrían alcanzar velocidades cercanas a los 59 kilómetros por hora hacia la noche

