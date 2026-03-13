El tiempo en Mar del Plata se presentará este viernes con nubosidad parcial y una baja probabilidad de chaparrones durante las primeras horas del día. El escenario climático estará influenciado por vientos del sector norte y condiciones templadas.

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De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, podrían registrarse precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia el resto de la jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima cercana a los 18 grados y una máxima que podría alcanzar los 22. El viento soplará del norte a lo largo del día y, hacia la noche, tenderá a rotar al noreste.

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