lluvias y lloviznas

Cielo con nubosidad variable y leve chance de lluvias para este viernes en Mar del Plata
La jornada previa al fin de semana estará marcada por temperaturas templadas y vientos predominantes del norte, según el pronóstico oficial.
La jornada previa al fin de semana estará marcada por temperaturas templadas y vientos predominantes del norte, según el pronóstico oficial.
Las lluvias seguirán al menos durante todo el lunes en la ciudad luego de un fin de semana con frîo y condiciones desfavorables.
Este viernes hará frío en la mañana y la máxima no superará los 17. Se esperan lluvias aisladas por la tarde-noche.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada nublada con vientos del sudoeste. La temperatura máxima llegará a los 18 grados, mientras que la mínima será de 13.