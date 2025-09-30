Un incidente de tránsito derivó en una violenta pelea en la madrugada de este martes en Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en la intersección de la avenida Constitución y Ortega y Gasset, donde dos vehículos Volkswagen Gol –uno blanco y otro gris– protagonizaron un conflicto que terminó con agresiones físicas y lesiones.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas intervino al observar una pelea entre varias personas en plena vía pública. En el lugar constataron que se trataba de un enfrentamiento entre dos jóvenes de 27 y 28 años y un hombre de 44, conductor del VW Gol blanco, con quien mantenían problemas de larga data.

De acuerdo al relato de las víctimas, el imputado los atacó con una llave francesa y golpeó en la cabeza a la joven de 28 años, quien fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí le realizaron una tomografía y recibió tres puntos de sutura en el cuero cabelludo. A pesar de los politraumatismos, su vida no corre peligro.

En tanto, agentes de Tránsito municipal realizaron controles de alcoholemia a los conductores involucrados. El joven de 27 años, al mando del VW Gol gris, arrojó un resultado positivo de 0,34 g/l, mientras que el imputado registró 0,36 g/l. Ambos superaban el límite permitido, por lo que se labraron las actas de infracción correspondientes.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, el acusado fue notificado de la formación de causa por el delito de “Lesiones Leves” y trasladado a sede judicial.

