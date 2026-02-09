Captura sacada de redes sociales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:12, cuando por motivos que aún se investigan ambos vehículos colisionaron. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió politraumatismos, presentó alteraciones en el estado de conciencia y dificultades respiratorias.

Ads

Personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado.

El momento del accidente quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y muestra la magnitud del impacto. La mecánica del choque es materia de investigación.

Ads

Puede interesarte

Ads