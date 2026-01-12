Intervino el Cuartel de Bomberos Camet para asistir a las víctimas que no resultaron heridas.

Un accidente de tránsito se registró este lunes en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 390, en jurisdicción de Mar del Plata. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Camet, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux gris, que circulaba con un tráiler, el cual resultó con destrucción total. El conductor del vehículo, oriundo de Nicanor Otamendi, era el único ocupante y no sufrió heridas.

El otro rodado implicado fue un automóvil Chery QQ, conducido por una mujer de Mar del Plata, quien viajaba acompañada por otra mujer. Ambas resultaron ilesas tras el impacto.

Personal de bomberos trabajó en el lugar realizando tareas preventivas, entre ellas el corte del suministro de energía de los vehículos, para evitar riesgos mayores. El tránsito estuvo momentáneamente afectado mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

